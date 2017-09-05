「發掘X實踐」2017 雲科大新生學涯開展營歡喜迎新生入學



(中央社訊息服務20170905 13:43:17)國立雲林科技大學9月4日至6日，在該校大禮堂舉辦為期三天的「2017 YunTech+ Orientation Camp 新生學涯開展營」。



營隊以「發掘x實踐」為題，將雲科大塑造為一個怪獸大學，每位新鮮人就像來自各地的小怪獸，有著屬於自己獨特的個性，利用不同的專長來認識其他小怪獸。



入學儀式於9月4日上午10時30分於雲科大禮堂隆重展開，該校楊能舒校長勉勵新生進入雲科大後要「快樂學習」、「快點長大」，離開舒適圈生活，開展屬於自己的 大學生活。楊校長表示雲科大以「務實致用」、「產學連結」、「培育跨領域能力」為教學理念，落實PDCA品質管理；透過課程設計、業師協同教學、開設跨領域學程、創新創業學程、業界實習、參加國際競賽、產學合作專題實務、專業服務學習、志工服務及生命教育必修課程等，培育學生具備軟、硬實力，成為具有創新能力、動手解決問題能力及國際移動能力的專業人才。除此之外，也相當注重各位新生與學長姐及老師間的交流與互動，打造一個優良的學習環境。開幕式的最後，由該校楊能舒校長帶領各院師長與新生於營隊代表物放上各院小怪獸揭開營隊序幕。



雲科大表示開展營目的在於協助新生更快認識及熟悉雲科大及斗六生活圈環境、各處室資源、系上核心，讓新鮮人讓快速融入學習環境。執行團隊，為了讓新鮮人更了解大學生活，透過「探索自我，發掘實踐」課程邀請到創設系碩士畢業學長林彥良及「青年夢想論壇」課程邀請到畢業學長向新生分享追夢的路程；「YunTech Plus」由畢業校友分享各自人生觀及特別的經歷，讓新鮮人對於規畫未來有個方向，往更多元方向發展，讓新生期許自己成為「YunTecher」。



訊息來源：國立雲林科技大學



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