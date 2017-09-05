左起，陳盈駿、劉人豪、黃泓瀚、簡祐哲。▲（圖／林志儒攝）

能仁家商今天請到陳盈駿、簡祐哲、黃泓瀚與劉人豪回到母校，被問到最懷念難忘的事情，結果不約而同回答是「好漢坡」。

從能仁家商校門進來後，要走到學生活動中心，必須經過一段陡峭的斜坡地，稱為「好漢坡」。

「斜坡是我們以前操體能的地方，所以蠻難忘的，雖然是我們最不想要跑的，但幫助我們很多。」陳盈駿說。

黃泓翰也表示，對能仁印象最深刻的，就是斜坡，會讓他想到以前體能教練是怎麼訓練他們的，但看到這個斜坡，就會想到自己辛苦的成果。

除了斜坡以外，球員們也都感謝能仁家商的栽培，校方對籃球隊非常支持，且每場比賽都動員全校師生到場。