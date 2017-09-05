（中央社記者韋樞台北5日電）受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助的6名運動選手在世大運期間共奪下6金1銀佳績，4日有4名撞球選手特別向台塑企業總裁王文淵致謝，表達感恩栽培，王文淵也高度肯定4名台塑之星的表現。



台塑撞球4星許睿安、古正晴、柯秉中、魏子茜包辦男、女單、雙打4金；網球之星李亞軒於女團、女單分別獲得金牌及銀牌；羽球之星許仁豪與隊友一同奪下中華羽球混團賽史上首面金牌。



王詹樣公益信託表示，6名台塑之星原親自前來台塑企業當面對王文淵表達感謝，但李亞軒及許仁豪日前分赴國外參賽；撞球總會創會會長(二余)永輝及總教練林上義4日率金牌撞球選手許睿安、古正晴、柯秉中及魏子茜拜會王文淵，選手們分享訓練、比賽的歷程及世大運奪金時的心情與感動。



王文淵表示，王詹樣公益信託除贊助體育選手，還在監獄辦理「向陽計畫」戒毒班，透過技職訓練、生理及心理輔導、衛生教育三管齊下的課程，讓收容人學習一技之長，加上出獄後追蹤輔導，讓他們順利回歸正常生活，回監率也從70%到80%大幅降低到20%以下。



王文淵也高度肯定4名台塑之星的表現，更以平時打高爾夫球及管理企業的經驗，勉勵選手們要維持規律、正常的作息生活，保持良好的體力與精神，以積極、正向的態度持續努力，為各項挑戰做好準備，也以「不進則退」勉勵選手們繼續在球場上奮鬥，堅持到底不放棄。



台塑企業暨王詹樣公益信託2017年「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星計畫」贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫，共31名年輕有潛力的選手，其中有6名選手通過遴選代表國家參加2017世界大學運動會，選手展現平日訓練成果，奪下6金1銀的好成績。1060905