（中央社記者陳家倫廈門5日電）中國大陸國家主席習近平今天主持金磚峰會記者會時說，世界正經歷深刻複雜的變化，金磚國家應推動建立更公正合理的國際秩序。這場記者會，赴廈門採訪的8家台媒全數獲准進入。



2017年金磚國家峰會3至5日在廈門舉行，今天上午首先登場的是新興市場國家與發展中國家對話會，會議由習近平主持。對話會結束後，再由習近平主持中外記者會，他在記者會上共發表約13分鐘的講話。



根據新華社，習近平上午在新興市場國家與發展中國家對話會上宣布，中國將在南南合作（發展中國家合作）援助基金項目下提供5億美元的援助，幫助其他發展中國家應對饑荒、難民、氣候變化、公共衛生等挑戰。



而在中外記者會上，習近平指出，金磚五國領導人認為，當今世界正經歷著深刻複雜的變化，世界經濟成長前景好轉，但各種全球性挑戰層出不窮。



習近平表示，金磚五國應該深化在重大問題上的溝通和協調，推動建立更加公正合理的國際秩序；應發揮建設性作用，捍衛國際關係基本準則，維護國際公平正義。



他還提到，深化政治安全合作，增進戰略互信，符合金磚五國共同利益和國際社會期待。此外，金磚五國在反恐、網路安全、維和、中東問題等領域的合作順利推進，提高金磚國家的影響力。



當提到新興市場國家與發展中國家對話會時，習近平表示，對話會發出深化南南合作和全球發展合作的強烈訊號。各國領導人一致認為，應落實2030年可持續發展議程、完善全球經濟治理等發揮更大作用，深化南南合作，打造「金磚+」模式。



2017年金磚國家峰會共有3000多名中外記者赴廈門採訪，而根據現場計算，這場中外記者會共開放200多名中外記者進入。原本前往廈門採訪的8家台灣媒體只獲得6張採訪證，但最後均獲發證件。1060905