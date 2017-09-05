印地安人隊今天出戰白襪，靠著終結者Cody Allen投出再見三振，搶下本季第24次救援成功，印地安人隊也以5:3贏球，本季12連勝，已經創下本季單一球團大聯盟最多連勝紀錄，此外，印地安人隊美聯中區魔術數字17，也因此浮現。

這場比賽印地安人隊推出Trevor Bauer先發，他主投6.1局僅被打3支安打失2分，狂飆9次三振，拿下本季第15勝。

印地安人隊總教練Terry Francona表示：「我想他真的很出色，除了他失投被轟出一發2分砲外，我真的覺得他把場面控制得很好。」

白襪隊Rymer Liriano5局敲出中外野全壘打，也把比分追到2:3只差1分。

不過印地安人隊打線奮起，7局Francisco Lindor右外野安打建功，Jose Ramirez再轟出陽春砲，最後印地安人也以2分差贏球。

白襪隊賠了夫人又折兵，先發投手James Shields在7局上投球被強襲球擊中，之後就退場休息，總計他6.1局失4分吞下本季第6敗。