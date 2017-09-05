（中央社台北2017年9月5日電）北韓3日宣稱成功試爆氫彈，全球包括鄰國中國在內都十分關注，但中國大陸社群平台微博卻將「氫彈」二字視為敏感詞，無法搜尋到相關結果。



在新浪微博實測，輸入「氫彈」後出現「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」。



但在海外網站「自由微博」排行則顯示，「氫彈」和「朝鮮（北韓）」分別名列熱搜排行的2、3名。自由微博被認為能顯示和統計新浪用戶受當局審查後被刪除的微博內容。



美國之音引述海外網站「中國數字（數位）時代」的消息指出，大陸政府下屬的出版審查機構下令，有關「朝鮮宣布金正恩下令氫彈試驗、試驗成功」的相關消息，「一律關閉評論」、「各網站不得刻意炒作有關話題」。



即使在大陸搜尋網站百度上輸入「氫彈」二字，與新聞相關的結果也極少。



北韓3日試爆氫彈的行動，是自2006年以來的第6次核試，由於發射時機在中國主辦的金磚國家峰會登場同一天，被認為是搗亂之舉。



儘管中國大陸外交部對此譴責，但大陸媒體的反應很克制。中國中央電視台4日未再提北韓試爆氫彈事件；人民日報海外網微信公眾號俠客島文章「朝鮮又搞核試驗！中國外交部：堅決反對、強烈譴責」的評論文章也被封住。