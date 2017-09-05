（中央社巴黎4日綜合外電報導）德國隊今天在世界盃足球賽的歐洲區資格賽，攻進6球大勝挪威，但因同組的北愛爾蘭也贏球，德國要晉級會內賽，得等下月與北愛正面交鋒而定。英格蘭則是後來居上擊敗斯洛伐克。



法新社報導，德國隊在斯圖加特以6比0血洗作客的挪威，斐納（Timo Werner）個人就攻進2球，讓勒夫（Joachim Loew）率領的上屆世足冠軍，於資格賽所屬的C組內目前8戰全勝，保持完美不敗之身。



但因C組排名第2的北愛爾蘭以2比0擊敗捷克，德國必須等到下一場比賽，即10月5日作客北愛贏球，才能晉級。



除斐納於第21和40分鐘破網，德國隊進球者還有厄齊爾（Mesut Ozil）於第10分鐘首開紀錄，法甲巴黎聖捷曼球星德拉克斯勒（Julian Draxler）、德甲沙爾克（Schalke）中場格列茲卡（Leon Goretzka）及替補登場的32歲老將葛梅茲（Mario Gomez）也都有進球。



英格蘭與斯洛伐克之戰，英格蘭隊19歲小將拉許福特（Marcus Rashford）犯下嚴重錯誤，讓對手在開賽3 分鐘就破門，不過拉許福特將功贖罪，先是助攻給隊友迪爾（Eric Dier）踢進追平分，下半場自己還演出一記漂亮的20碼勁射，幫英格蘭反敗為勝。（譯者：中央社陳亦偉）1060905