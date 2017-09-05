籃球／狀元郎迎接CBA賽季 陳盈駿：打出價值NOWnews今日新聞 (2017-09-05 14:01)
陳盈駿即將啟程前往中國大陸迎接CBA賽季，除了希望打出自己的價值，也希望家人能到場看他比賽。
陳盈駿在CBA選秀會中，被廣州龍獅隊以第一輪第一指名選上，成為今年CBA的選秀狀元。
「在球季時就按部就班，讓球隊覺得找我來是值得的。」陳盈駿說：「這次不管是世大運、瓊斯盃，或是之前的移地訓練，都是幫助我蠻多的，也能為了CBA做準備。」
到了CBA後，陳盈駿希望家人能夠到場看他比賽，因為中國大陸比美國近，而且氣候也和台灣比較相近。
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