香港電台更動引關注 陸官媒節目保留中央社 (2017-09-05 13:36)
（中央社記者張謙香港5日電）官方香港電台近日調動節目，保留了中國大陸中央人民廣播電台香港之聲節目，以利於香港和大陸之間的文化交流。
與此同時，香港電台也保留了英國廣播公司國際頻道（BBC World Service），但時間有所更動。
香港電台這次調動節目的原因，是配合數位廣播的取消。
香港當局多年前推動本地廣播電台數位化，讓廣播更加清晰。但多年下來，數位廣播並不普及，當局決定取消數位廣播。
香港電台最早配合當局的數位化政策，並自2012年開設多條頻道，同時播放大陸央廣和BBC節目。
但隨著數位廣播的取消，有關節目改由香港電台原有的頻道播放。自本月3日起，香港電台其中一條AM頻道24小時轉播央廣香港之聲。
BBC節目則改由FM頻道播放，時間由原先的24小時改由每晚11時至早上7時。
上述變動已引起部分媒體關注，但港台機構傳訊組總監伍曼儀早前曾向本地媒體說，央廣香港之聲可以促進香港及大陸的文化交流，即使數位廣播中止，有關節目也有必要保留。
至於BBC頻道改在深夜時段播放，是因為英國和香港有時差，在新時段播放，會有較多更新內容。
伍曼議說，聽眾如果需要在其他時段收聽BBC節目，可以直接到BBC網站。
在港英政府年代，香港電台24小時播放BBC節目，而這個節目也是許多學生學習英文的途徑。也許是這個歷史原因，它的任何更動都可能會引起某些人的聯想。
在廣播上，AM的傳輸距離較短，容易受雜訊干擾，聲音品質比較差；FM的傳輸距離較長，不容易受雜訊干擾，聲音品質比較好。
因此，本地廣播聽眾一般多聽FM頻道，少聽AM節目。1060905
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