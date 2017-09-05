左起，陳盈駿、劉人豪、黃泓瀚、簡祐哲。▲（圖／林志儒攝）

能仁家商今天請到世大運中華男籃隊校友回到學校，包含陳盈駿、簡祐哲、黃泓瀚與劉人豪都到場，在校的學弟妹們也用最熱情的尖叫聲歡迎學長回母校。

本屆世大運中華男籃隊以第13名作收，是世大運史上，中華隊成績最好的一次，迎接這4位台灣英雄，全場的學弟妹們都拿出活力，用尖叫聲熱烈歡迎。

現場有學生問陳盈駿，在世大運贏韓國有什麼想法，「在賽前看到台灣有些項目輸韓國，所以想要為台灣爭一口氣。」陳盈駿回答。

簡祐哲表示，在能仁的這3年有很多酸甜苦辣，也有很多快樂的事情，雖然成績有高低起伏，但學校的老師都很支持籃球隊。