駐巴拉圭大使俞大㵢出席「第二屆亞松森雙年展」開幕典禮



(中央社訊息服務20170905 11:51:18)駐巴拉圭大使俞大㵢於106年9月1日晚間應邀赴巴國參、眾兩院聯席會議廳出席「第二屆亞松森雙年展」(Bienal Internacional de Asuncion 2017)開幕典禮，活動由巴國參議院教育及文化委員會主席參議員瑪汀妮茲(Esperanza Martinez)、文化部長葛利菲(Fernando Griffith)及國家文化中心主任莫塞麗(Margarita Morselli)等人主持，巴國政府官員、義大利駐巴大使Gabriele Annis、厄瓜多駐巴大使Jose Enrique Nunez及烏拉圭駐巴大使Federico Perazza等駐巴使節及代表、參展之各國藝術家、巴國藝文愛好者及民眾等約150人到場觀禮。 俞大使致詞表示，本年適逢巴國紀念知名文學家奧古斯多•羅亞•巴斯多斯(Augusto Roa Bastos)百年冥誕，亦正值我盛大慶祝中華民國及巴拉圭建交60週年，爰推薦我國陶瓷藝術家柯燕美老師之作品參加本屆亞松森雙年展，以推動臺巴兩國藝術交流，深化雙邊友好情誼。雙年展正式揭幕前，駐館劉秘書姵君代表柯燕美老師接受瑪汀妮茲參議員頒贈之紀念獎牌，表達巴國對柯老師促進兩國文化交流所做貢獻的讚賞與感謝。 「第二屆亞松森雙年展」於106年9月1日至30日在巴國國家文化中心(El Cabildo)及各大藝文中心舉行，本屆主題「象徵不可能的事物」(Significar lo imposible)引自奧古斯多•羅亞•巴斯多斯「唯我獨尊」(Yo, El Supremo)文學鉅著之名言，除展出柯燕美老師陶藝作品「懷舊系列」(Nostalgia)，另將陸續展演巴拉圭、烏拉圭、智利、巴西、哥倫比亞、古巴及以色列等國藝術家之繪畫、攝影、音樂及戲劇等藝文創作。



訊息來源：外交部外館消息



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