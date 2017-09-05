駐巴拉圭大使俞大㵢夫婦與巴國「淡江大學美洲研究所亞太研究數位學習碩士在職專班」獎學金生歡聚中央社 (2017-09-05 11:51)
駐巴拉圭大使俞大㵢夫婦與巴國「淡江大學美洲研究所亞太研究數位學習碩士在職專班」獎學金生歡聚
(中央社訊息服務20170905 11:50:16)駐巴拉圭俞大使大㵢夫婦於106年9月1日午間邀請「淡江大學美洲研究所亞太研究數位學習碩士在職專班」本年度獎學金生—巴國教育部高等教育次長亞法瑟(Jose Gabriel Arce)、公共工程暨交通部法務主任梅迪歐(Dionisio Mereles)與婦女部國際關係主任巴蕾亞(Maria Gloria Baez)，以及本年度甫取得該專班碩士學位及2016年獎學金生等人餐敘，並就臺巴兩國學術合作關係交換意見，餐會氣氛友好愉快。 為感謝中華民國政府提供本碩士獎學金，甫於本年6月初取得該專班碩士學位之巴國計劃部部長辦公室主任費卡洛大使(Carlos Fleitas)等人親將碩士論文贈予俞大使，俞大使復謝並希望渠等廣為分享訪臺見聞及修讀該碩士專班期間所學，以增進巴拉圭政府官員及學人對臺灣發展經驗及亞洲政治情勢的認識。
訊息來源：外交部外館消息
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