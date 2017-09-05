駐巴拉圭俞大使宴請我技術合作計畫之巴政府協調人員



(中央社訊息服務20170905 11:49:12)駐巴拉圭俞大使於本(9)月4日宴請我技術合作計畫之巴方協調人員，包括農牧部養殖司長Susana Barua、衛生部生醫技術顧問Pedro Galván、遠距醫療顧問Miguel Velázquez及我相關計畫專案經理周經理俊賢、宮經理濟平、吳經理原安及駐館負責技術合作之張秘書祥儒等人，另由於第16屆外交替代役男黃淮、陳亮宇及王子健(分別服務於淡水白鯧繁養殖計畫、蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖計畫與醫療資訊管理效能提昇計畫)將於9月間返國退伍，俞大使特邀三位役男與宴為之送行。 俞大使感謝各協調人對我技術合作計畫之配合，在雙方政府通力合作下，目前計畫之執行均稱順利，不但有助提升相關產業之競爭力，巴國民眾更直接受惠。另10月10日本館舉行之國慶酒會上，會場除將有蘭花造景外，另首次將淡水白鯧納入酒會食材，讓現場貴賓共同見證二國技術合作成果。 此外，俞大使另對三位役男在服役期間運用所學專長完成各項被交付任務以及協助駐館辦理多項臺巴建交60週年慶祝活動表示肯定，盼回國後均能為各自的夢想打拚，為國家及社會做出貢獻。



訊息來源：外交部外館消息



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