藝起CIY攜手濕地故事導覽趣遊 假日玩樂好去處 「435園區再生玩藝節」 邀您一同動手玩創意



(中央社訊息服務20170905 11:31:57)還在煩惱假日沒有好去處嗎？延續暑假的熱鬧氣息，新北市文化局與環保局攜手合作，擴大人文環境教育，為民眾帶來精采連串的週末活動！「435園區再生玩藝節」即日起至9月30日，每週六、日在板橋435藝文特區浮洲館的「藝起CIY」，帶大小朋友一起動手玩創意，創作獨一無二的再生作品；更有「濕地故事館」的導覽趣遊活動，一同在假日來場充滿啟發的人文生態之旅吧！ 在「藝起CIY」活動中，琳瑯滿目而多元豐富的再生材料，是一趟想像與創造力的實踐。從導覽「再生玩藝特展」做為引子，點觸觀眾思考自然環境與人們之間密不可分的關係，並觀察藝術家創作所使用的再生媒材，引發靈感巧思，進而將對環境的反思帶入手作活動之中。從美感教育到科學原理的跨界交會，「藝起CIY」讓參與者在多元材料的運用間，尋找對於生活的經驗，在實作中學習解決問題的能力。活動不限年齡，許多參與的大人小孩皆不亦樂乎，在美的實現中相互溝通協助，創造充滿驚奇的愉快週末！ 濕地故事館同步推出精彩活動「濕地故事導覽趣遊」即日起至9月24日，每週六、日透過環境導覽、繪本故事分享、生態影片、生態桌遊等系列活動，將環境議題以童趣的互動方式，帶領民眾一起深入生態世界，在遊戲中落實環境教育。 這個夏天，435園區再生玩藝節陪大小朋友一起歡度時光！活動詳情請上435藝文特區官網http://www.435.culture.ntpc.gov.tw或板橋435藝文特區臉書粉絲專頁。洽詢電話：0966-681-570；02-2523-4080林小姐。



訊息來源：新北市政府文化局



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