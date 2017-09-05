放映院2.0空間升級 即日起至11/10整修不開放 另推出電影講座活動



(中央社訊息服務20170905 11:31:18)即將邁入第6年的府中15新北市紀錄片放映院，將進行第二波座位席及空間升級，期望帶給觀眾全新的視野以及更好的觀影環境。



文化局局長林寬裕表示，府中15紀錄片放映院於民國100年12月3日成立，即將邁向第六年，館舍是沿用板橋區公所多功能文教館演講廳空間，105年已進行銀幕及音響汰換，這次是第二波觀眾席座椅及空間改善。本次除汰換傳統演講廳座椅改為電影院較舒適的弧形椅背，改善長時間觀影頸背部的不舒適感，座位排深度也會從原本跼促的90公分增加到115公分，另增加觀眾席座位至127席及無障礙座位2席，更會同步調整各排座位階高至30公分，改善原本觀影視線遮蔽的問題。並加強觀眾出入口隔音，增闢觀眾服務區及候影空間，提供民眾更舒適的觀賞空間，以及電影工作者更優質的放映環境。



即日起至11月10日暫停電影放映，進行觀眾席座椅整修及空間改善工程，本次計畫除了延續在105年已進行第一波銀幕及音響設備汰換，為了讓觀眾可以有更舒適的觀影及震撼的視聽饗宴，將進行第二波座位席及空間升級，期望帶給觀眾全新的視野以及更好的觀影環境。整修期間，府中15修館不休館，也將陸續推出電影講座等相關活動。更多活動資訊，請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽2965-7186。



訊息來源：新北市政府文化局



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