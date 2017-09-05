能仁家商表揚世大運男籃選手中央社 (2017-09-05 13:50)
2017世大運中華隊男籃選手陳盈駿（左起）、黃泓瀚、簡祐哲、劉人豪5日回母校能仁家商出席簽名握手會，並獲頒傑出校友。中央社記者孫仲達攝 106年9月5日
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