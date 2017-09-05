世大運男籃球星回母校（2）中央社 (2017-09-05 13:50)
世大運男籃選手陳盈駿、劉人豪、黃泓瀚、簡祐哲5日回到母校能仁家商出席簽名握手會，學弟學妹們擠滿了會場爭相一睹學長的風采。中央社記者孫仲達攝 106年9月5日
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