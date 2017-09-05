2017年金磚國家峰會5日舉行中外記者會，會議由中國大陸國家主席習近平主持，共發表13分鐘的講話。現場共有200多名中、外記者出席採訪，值得一提的是，台灣媒體最後全數獲發採訪證。中央社記者陳家倫廈門攝 106年9月5日