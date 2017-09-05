NBA／塞爾提克大換血 「老河」對老東家讚不絕口NOWnews今日新聞 (2017-09-05 13:22)
在塞爾提克成功將Kyrie Irving交易到球隊後，外界對於塞爾提克這次交易的評價仍然兩極，但對於現任快艇總教練的塞爾提克前教頭「老河」Doc Rivers來說，這是一個讓他讚不絕口的交易。
「他們從這次的交易之中獲得了天賦。」Doc Rivers在接受《Boston Herald》採訪時說，「對我來說，在這次交易中，他們獲得了每支球隊都需要的進攻終結者，而他們也沒有讓機會溜走，這會讓他們做到他們想做到的一切。」
而Rivers也對塞爾提克的總教練Brad Stevens及總管Danny Ainge做出極高的評價，認為正是因為兩人「不畏懼任何改變」的態度，才讓塞爾提克能夠在休戰期完成這次大換血。
而塞爾提克在上賽季闖進東區冠軍戰後，在賽季結束後馬上進行大換血，而這樣的改變也引起外界的關注，新賽季的表現也將成為所有球迷矚目的焦點。
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