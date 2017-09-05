（中央社台北5日電）據報導，一艘巴拿馬籍貨輪日前冒充中國大陸籍船隻，走私白糖到江蘇鹽城；但這艘貨輪卻把塗改的船名「大慶」兩個字貼反了，反而因此露餡，被盯上的軍警逮個正著。



綜合江蘇電視台「荔枝新聞」微信公眾號與中國青年網報導，8月31日，江蘇鹽城邊防支隊官兵在轄區一碼頭查獲一起走私白糖案件，當場逮捕涉嫌走私人員9人，查扣運輸船舶1艘、運輸貨車26輛，並扣押白糖重約1300噸，價值人民幣近千萬元（約新台幣4500萬元）。



報導指出，鹽城警方當天在查港查船過程中，發現有多輛空貨車駛入碼頭附近，行跡十分可疑。同時碼頭剛剛停靠的一艘貨輪引起警方高度警覺，因為輪船頭赫然顯示印反的「大慶」二字，明顯是剛剛塗抹後刷上新漆的。



軍警登船後發現，這艘船上船員大多為外籍人士，船長無法提供任何船舶運載貨物的簽關證件。隨後發現艙內載滿境外生產的白糖，重約1300噸。



涉案船員供稱，這艘巴拿馬貨輪的實際船名為「濱河178」，船上共有8名船員，其中6名為印尼籍，2名為中國大陸籍。



報導指出，船首改塗「大慶」字樣是為了方便進港卸貨，因此將船偽裝為大陸輪；但因為「外籍船員噴漆時把模板放反了」，因而露餡。



報導指出，該船是在中韓之間海域裝載泰國生產的白糖，行駛至韓國濟州島添加燃油後，就駛往江蘇鹽城一未對外開放碼頭卸貨。這是江蘇查獲的首例外籍船舶無正規手續並非法停靠非開放碼頭的走私案件。1060905