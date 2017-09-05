（中央社記者黃兆平紐約4日專電）美網公開賽進入第8 天，台女網選手謝淑薇今天與搭檔在女雙以1比2輸球無緣8強，而闖進女雙8強的詹家姊妹，將爭取4強門票，球迷關心的「詹謝大戰」落空了。



詹詠然和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）、詹皓晴和中國女將張帥順利進入女雙8強，詹家姊妹的表現是台灣選手目前在美網賽事最佳成績。



紐約這兩天氣溫變化莫測，今天晴空萬里。大會第12種子的謝淑薇與羅馬尼亞女將尼庫勒斯古（Monica Niculescu）組合，在女雙16強賽，以2比6、7比6（1）、6（5）比7，敗給大會第5種子的匈牙利選手巴波斯（Timea Babos）、捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）搭檔，無緣晉級8強。



謝淑薇這場賽事打來辛苦，將近3小時，尤其第三盤搶七，雙方你來我往，激烈交鋒，逾一小時才結束，謝淑薇組合雙發失誤明顯偏多。



謝淑薇女雙止於16強，也讓台灣球迷關心的美網4強台灣自家人「詹謝大戰」落空。詹詠然、詹皓晴姊妹將正面交鋒，爭取4強門票。1060905