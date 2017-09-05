世大運／網友爆料 詹家姊妹「為錢而打」不是第一次NOWnews今日新聞 (2017-09-05 12:12)
世大運中華隊網球項目女子雙打金牌「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴因為詹詠然熱衰竭宣布棄賽，導致中華隊最後混雙只有銅牌，對此搭檔謝政鵬還曾一度跟媒體表達不滿，加上姊姊謝淑薇也在臉書上抨擊網協與詹家「棄賽」只是為了打美網，也引發社會輿論。
有網友不斷在臉書上爆料詹家過去如何「撈錢」，用詞十分犀利，還以「錢詹計畫」來諷刺詹詠然為錢而打的舉動，甚至還把媒體拖下水，直指詹家撈盡好處，還有不少補助，不過是否都是事實，還需要證據說話。
然而網友甚至還把詹詠然過去打聯邦盃事件跟這次世大運比較，內文中提到：「其實這些都不是重點，重點是聯邦盃期間不斷喊痛喊傷的詹詠然，比賽結束隔天立刻飛往泰國參加22萬美元的WTA芭達雅女網賽，身體竟然也神奇復原，和妹妹順利贏得雙打冠軍。」
另外他也爆料，「本屆世大運，詹家姊妹斬獲雙金一銅，帳面上可獲國光獎金382.5萬，體育署另外還已付給詹家200萬的培訓費用，這是雙方當初談妥的條件，姊妹倆每人各先給100萬，詹家才願意打。也等於說姊妹打一次世大運，總共可拿到將近600萬。」
雖然這是網友說法，不過事實真相，還是需要詹家對外公開說明，恐怕才會水落石出。
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