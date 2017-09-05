（中央社亞特蘭大4日綜合外電報導）特斯拉汽車公司（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克今天預言恐會發生第三次世界大戰。他這麼說並非因北韓日前核試，而是方興未艾的人工智慧（AI）競賽。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克（Elon Musk）再度警告人工智慧對人類生存構成威脅，今天凌晨在一連串推文的其中一則表示，北韓「在我們對於文明存續風險的關注名單上，排名應該很後面」。



他在另一則推文裡說：「依我看來，國家層級的人工智慧優勢競爭很有可能導致第三次世界大戰。」



馬斯克如此嚇人的預測，是在回應俄羅斯總統蒲亭最近發表的言論。蒲亭上週對一群學生說：「人工智慧不僅是俄羅斯的未來，更是全人類的未來。誰能成為這個領域的領導者，就能統治世界。」



根據一名科技業高階經理，美國、中國大陸和印度目前是人工智慧競爭的佼佼者。



但馬斯克認為其他國家也會試著用各種可能的方法迎頭趕上。他在其中一則推文寫道：「政府不需要遵循正常法律。如果有必要，他們會用脅迫手段取得企業研發的人工智慧。」



馬斯克在另一則回文裡推測，「如果決定先發制人是最有可能勝利的方式」的話，人工智慧系統可能就會選擇開戰。



馬斯克屢屢對人工智慧的危險示警，呼籲政府制定新規範來保護大眾安全。



美國網路媒體財經內幕（Business Insider）報導，包括谷歌旗下DeepMind公司執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）和Skype共同創辦人塔林（Jaan Tallinn）在內的多名人工智慧專家都認為，機器最終將學會如何處理多項工作，比人類還要聰明，並在過程中變得「具有超高智慧」。



不過他們評估機器發展到這種程度所需的時間差異很大，從3、50年左右到100年以上，都不無可能。（譯者：中央社李佩珊）1060905