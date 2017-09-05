馬林魚陳偉殷復出 中繼一局三上三下中廣新聞網 (2017-09-05 12:01)
美國職棒大聯盟，陳偉殷相隔四個月之後再度回到邁阿密馬林魚，不過球隊已經幾乎跟季後賽絕緣，馬林魚跟華盛頓國民三連戰的第一場，陳偉殷大聯盟生涯第一次擔任後援投手，投了一局11球讓國民打者三上三下，但最後馬林魚以二比七輸球。
（陳楷報導）
陳偉殷在小聯盟三場復健賽都投不滿兩局，還沒有累積到足夠先發的局數，所以馬林魚總教練馬丁利決定讓陳偉殷暫時轉任中繼，而且每次讓他上場前還必須讓他至少在場邊熱身十分鐘。
不過陳偉殷回大聯盟第一場比賽就獲得上場機會，馬林魚先發康利只投了四局，之後牛棚輪番上陣，國民在七局墨菲跟倫登兩支長打七比二拉開比數，陳偉殷就在八局上接替代打一朗登板。第一球就是150公里快速球，被右打的泰勒敲出深遠高飛球接殺；國民的第二位打者剛好是之前在金鶯的捕手搭檔韋特斯，挑了一個曲球打成游擊滾地球。國民再派上迪佛敲出三壘界外高飛球出局。
陳偉殷只投了一局就退場，速球回到平均水準但曲球控球有待加強，最後馬林魚以二比七吞下對戰國民的六連敗。國民的墨菲五個打數三支安打包括本季第21發全壘打三分打點，倫登四個打數三支安打包括二局兩分砲一共四分打點。馬林魚的史坦頓也在五局敲出本季第53支全壘打繼續領先大聯盟。
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