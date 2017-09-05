泛踏嬉鐵人三項 泛舟取代游泳中廣新聞網 (2017-09-05 12:01)
泛舟取代游泳，新鐵人三項運動在花蓮縣秀姑巒溪即將精彩登場！瑞穗鄉長陳進光邀請好手到瑞穗，透過泛舟、路跑、騎自行車體驗秀姑巒溪山川之美（梁國榮報導）
瑞穗鄉長陳進光表示，傳統鐵人三項都是游泳、路跑加自行車，但瑞穗鄉秀姑巒溪的鐵人三項，則是以此地最具休閒特色的泛舟，取代游泳，創造出新鐵人三項運動。
陳進光指出，「106年泛踏喜泛舟鐵人三項競賽」，10月22日在瑞穗鄉泛舟中心盛大登場，參賽者從秀姑巒溪出發，接受河川自然美景的洗滌，起身跑過瑞港公路，跨越秀姑巒溪，再騎車進行193縣道的懷抱。
泛舟鐵人三項競賽分為鐵人三項組：泛舟11公里、路跑15公里及自行車40公里，總長66公里的賽程；鐵三角接力組則由二到三人組隊分工完成。
競賽活動之餘，瑞穗鄉公所特別規劃慢活花蓮一日或二日的輕旅行，以在地知名觀光景點為主，供選舉與親友們選擇體驗。報名只到10月5日截止，詳細活動及報名可以上網搜尋「泛踏嬉泛舟鐵人三項」（http://www.ruisuirrb.com/）
（圖片：瑞穗鄉公所提供）
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