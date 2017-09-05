陳偉殷傷後復出首戰 中繼穩健中央社 (2017-09-05 12:00)
（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）台灣左投陳偉殷傷後復出首戰，今晚重返美國職棒大聯盟馬林魚隊，他8局上登板中繼，總計一局無失分。
馬林魚隊今天主場迎戰國民隊，終場以2比7輸球，而陳偉殷在這場傷後重返大聯盟的首場比賽中擔任中繼投手，8局上，馬林魚以2比7落後，陳偉殷登板，讓國民隊三上三下，總計投11球、有8個好球，後援一局無失分，最快球速達93.1英里，有好的開始。
美國媒體報導，馬林魚新老闆基特傳出有意大砍球隊薪資，而今年球季開始沒多久就受傷的陳偉殷，被點名可能成為交易名單之一。
今年球季已近尾聲，美國媒體報導，馬林魚球團傾向讓陳偉殷在牛棚逐步調整狀況，不再安排於先發名單中，總教練馬丁利（Don Mattingly）日前受訪說，仍在思考如何使用陳偉殷，「老實說，（剩下的球季）會很難用他」。1060905
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