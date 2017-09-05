MLB／JD怪力無法擋 單場4轟大聯盟史上第18位NOWnews今日新聞 (2017-09-05 11:38)
響尾蛇隊今天出戰道奇隊，不但先發投手Robbie Ray7.2局被打3安打，狂飆14次三振，表現出色外，外野手J.D. Martinez也單場轟出4發全壘打，成為隊史第一人，大聯盟第18位單場4轟的打者。
單場4轟真的很難，但是今年大聯盟就有2位球員做到，紅人隊Scooter Gennett在6月6日對紅雀隊時就有單場4轟表現，另一位就是J.D. Martinez。
J.D. Martinez今天真的是沒有極限，他先在4局轟出2分砲，接著7局又轟出陽春彈，8局轟出中外野全壘打，9局還追加了一發2分砲，單場4安6打點，實在是無人能擋。
扣除今年，大聯盟前一位轟出單場4轟的是遊騎兵隊Josh Hamilton，他在2012年5月8日對金鶯隊時轟出。
終場響尾蛇隊以13:0大勝道奇隊，而響尾蛇隊也輕鬆11連勝。
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