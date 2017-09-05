陳偉殷重回大聯盟，並被馬林魚教練團安排在牛棚的角色，今天他中繼上陣也繳出1局無失分的成績，不過馬林魚總教練Don Mattingly似乎對於他熱身過久的特性頗有微詞，表示要決定何時讓他登板很不容易。

陳偉殷今天在對上國民的比賽8局上出場投球，他一上場就僅用3顆球就抓到了兩個出局數，之後和Wilmer Difo纏鬥到滿球數後，依舊讓他擊成小飛球出局，回歸首戰僅用11球，漂亮的達成任務。

不過Mattingly認為他熱身要10分鐘實在太久，這樣會讓教練團不好調度。不過陳偉殷過去本來就是先發為主的投手，要他一時之間完全改成牛棚模式，或許實在是有些強人所難了。