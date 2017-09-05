（中央社台北5日電）中國大陸旅館衛生問題近來受到重視。一份針對北京快捷酒店（經濟型旅館）的衛生情況抽檢顯示，，其中以床上用品、面盆、毛巾的大腸桿菌、細菌等微生物超標問題最嚴重。



新京報報導，大陸網站上流傳「五星級酒店，你們為什麼不換床單？」文章，一家名為「藍莓評測」的評測機構日前到北京市5家五星級飯店體驗並以特製工具測試後，得出結論認為，這些飯店在住客退房後沒有更換床上用品，浴缸及洗漱用品也沒做到完全清潔。



北京希爾頓飯店和北京香格里拉飯店則表示已對此展開調查。



另外，北京市衛生和計劃生育監督所4日針對北京691家快捷酒店衛生情況檢查，其中46家不達標，合格率91.61%，包括七天快捷酒店、速8酒店等知名經濟型旅館都在開罰名單中。



報導說，北京共有1052家快捷酒店，這次被抽查的飯店，主要問題是未按標準完成消毒。像是枕頭、床單等床上用品，還有浴室的面盆、毛巾等，檢查出大腸桿菌、細菌等微生物超標，原因多在於它們曾被使用過，但沒有被及時消毒。1060905