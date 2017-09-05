腸病毒容易在人多且互動密切的場所傳播，隨著各級學校開學，腸病毒疫情也持續上升，上週並首次出現腸病毒D68型重症個案。疾管署指出，腸病毒D68型可能導致腦炎、呼吸困難及下肢無力等嚴重併發症，雖然目前疫情尚屬零星個案，但仍要提醒家長及學校老師特別注意小朋友的個人衛生及健康。

疾管署監測資料顯示，上週(8月27日至9月2日)全國腸病毒門急診就診達14,091人次，較前一週增加上千人次，並已連續4週呈現小幅度上升。上週並新增1例腸病毒併發重症確定病例，一名北部2歲女童，8月中旬因嘔吐及發燒就醫，之後出現臉部肌肉不對稱、嗜睡、肌抽躍及步態不穩等症狀，確診為腸病毒D68型重症，目前仍住院治療中。疾管署副署長羅一鈞：『(原音) 它檢驗出來的是D68這個型別，跟我們往常檢出71型或是克沙奇的型別不太一樣，這個病毒在美國有引起小朋友下肢麻痺、呼吸困難、呼吸重症的狀況，我們國內陸續有一些輕症的個案，不過這次是首次檢出經專家研判為重症的病例。』

疾管署指出，腸病毒D68型可能導致腦炎、呼吸困難及下肢無力等嚴重併發症，近3年國內總共有31例腸病毒D68型個案，不過過去都是輕症，這次是首次出現重症，雖然D68型的疫情尚屬零星個案，但仍要提醒家長不可掉以輕心。羅一鈞：『(原音)腸病毒是開學後我們最擔憂的疫情狀況，雖然沒有像往常這麼大的疫情，不過開學之後小朋友接觸頻繁，所以提醒家長跟學校老師，都要特別教導小朋友要正確的洗手，在吃飯之前及如廁之後，都要徹底用肥皂洗手，才可以杜絕腸病毒在校園中的傳染。』

疾管署統計，國內今年(2017)年共累計9例腸病毒重症(含1例死亡)，其中3例感染克沙奇A6型，克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型及D68型各1例。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，就要儘速送醫治療。