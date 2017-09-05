在休士頓慘遭「哈維」颶風侵襲後，整個城市受到非常嚴重的破壞，而火箭隊的「大鬍子」James Harden除了捐出100萬美元的捐款外，同時更在個人推特上對所有火箭球迷做出承諾，將終身為火箭效力。

「這是我的家。」James Harden在接受採訪時說，「我想要感謝市長對城市的幫助，而我也會做出捐款，並盡我所能幫助城市重建。」

James Harden除捐出100萬美金以作為災後重建基金外，更身體力行幫助休士頓的災後復原，希望藉由自己的努力，幫助他稱之為「家」的休士頓盡快走出颶風侵襲的陰影。

除了幫助休士頓重建外，他更在個人推特上對網友做出承諾，他將終身為火箭隊效力，而剛滿28歲的他在今年夏天與火箭隊簽下了4年1.18億美元的延長合約後，仍與火箭有6年的合約，若無意外，有非常高的機率終身為「火箭人」。