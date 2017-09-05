（中央社記者邱國強北京5日電）陸媒報導，曾任前蘇聯航空母艦總設計師，參與過遼寧號前身「瓦雅格」號航空母艦設計的烏克蘭籍資深專家巴比奇，日前被中國大陸一家專門設計船舶的軍工機構聘為專家。



澎湃新聞報導，聘請巴比奇（Valery Vasilevich Babich）為專家的是「青島中烏特種船舶研究設計院有限公司」，是中國大陸與烏克蘭合作成立的「特種船舶」研究設計機構。



根據報導，這家2014年9月以公司名義成立的軍工機構，號稱引進前蘇聯航空母艦的造艦技術，參與合作的單位分別是中國大陸山東省科學院、山東省科學院海洋儀器儀錶研究所，以及烏克蘭黑海船舶設計結構局。



報導指出，這家公司以國際科技合作與技術交流自詡，透過引進烏克蘭船舶設計專家團隊、船舶設計技術與成套資料，為中國大陸帶來船舶設計人才，使青島成為「特種船舶研究設計公共研發平台」。



這項報導提到，1941年生的巴比奇擁有30多年的船舶設計建造經歷，曾在黑海造船廠擔任航母裝備總設計師、設計局主任和對外經濟聯絡部主任，參與設計建造前蘇聯所有航母，其中包括擔任遼寧艦前身瓦雅格號的總設計師。



根據報導，巴比奇曾在2013年10月接受陸媒專訪時說，「眼下遼寧艦只能算航母訓練平台」。但遼寧艦也並非普通的訓練艦，其歷史使命是為中國大陸未來航空母艦的國產化，提供「必要的理論和技術支持」。



巴比奇當時說，瓦雅格號在大連改裝期間，中國大陸人員把艦上的鍋爐卸下進行改裝和完善，達到所需的技術要求，並在海試中得到驗證。但俄羅斯在航艦鍋爐改造方面卻「沒有取得像樣的成果」。1060905