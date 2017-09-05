（中央社記者張謙香港5日電）據報導，中國大陸有不法商人從海外進口大量廢舊衣物，經翻新後當作外銷成衣出售。



南方網今天報導，廣東深圳皇崗檢驗檢疫局近日就在皇崗口岸一輛商務車內查獲大量廢舊衣物，它們被裝在14個舊紙箱中，重達256.59公斤。



報導表示，由於旅客未向衛生檢疫機關申報，無法提供相關審批許可證書和檢疫證明，工作人員已把這些「洋垃圾」退回香港處理。



報導指出，大陸方面已全面禁止洋垃圾入境，廢舊衣物也在此列。



據報導，大陸一些不法商人為了降低成本、謀取高額利潤，把走私入境的國外舊衣物翻新後高價賣出。



相關廢舊衣物可能來自國外垃圾站、廢品收購站甚至是太平間，不法分子將它們翻新後，便成了「外貿服裝（外銷成衣）」。



報導指出，這些廢舊衣物未經衛生檢疫處理，可能攜帶病菌、傳染病病原體，流入市場後會危害消費者的身心健康。



為此，深圳檢驗檢疫局已加大對廢舊衣物及其他「洋垃圾」入境的檢查力度。1060905