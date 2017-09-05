（中央社記者張謙香港5日電）中國大陸在發展量子保密通訊方面領先全球，這種保密通訊方式在「京滬幹線」已具備開通條件。



科技日報今天在報導中引述中國科學技術大學的消息指出，量子保密通訊「京滬幹線」技術驗證及應用示範項目近日在該校順利通過技術驗收。



報導表示，專家組認為，這個項目已完成了預期的技術驗證和應用示範任務，具備開通條件。



據報導，「京滬幹線」專案是2013年7月由大陸國家發展和改革委員會批覆立項，由中國科學技術大學承擔建設。



項目於去年底全線貫通，搭建了連接北京、濟南、合肥、上海的量子保密通訊骨幹線路，全長2000餘公里。



報導指出，「京滬幹線」進行大尺度量子保密通訊技術試驗驗證，展開了遠端高清（高畫質）量子保密視訊會議系統和其他多媒體跨域互聯應用研究等。



測試結果表明，系統的各項技術性能指標均達到了設計要求。



報導表示，「京滬幹線」通過技術驗收，意味著世界第一條量子保密通訊骨幹線路已經具備開通條件，大陸在量子技術的實用化和產業化方面走在世界前列。



而不久的將來，「京滬幹線」將真正作為一條實用化和商用化的量子通訊骨幹網路向金融、電力、廣電、政務等各行業開放。1060905