（中央社台北5日電）在中國大陸，「刷臉支付」服務已在杭州一家餐廳試行，不少大學今年開學季則試行「刷臉報到」，學生對著鏡頭「刷刷臉」，幾秒鐘就完成註冊報到。有學校還計劃未來以刷臉取代課堂簽到。



中新網今天報導，隨著人臉識別系統等科技突飛猛進，透過「刷臉」可以實現付款買單，或進入無人超市消費等。這種「刷臉」技術今年也進入中國大陸許多大學校園裡。



報導說，北京師範大學、北京科技大學、中國石油大學（北京）等多個學校今年試行「刷臉」註冊。



在北京師大，所有學生公寓啟用人臉識別系統，共設40餘台壁掛式人證查驗機，學生輸入學號後4碼或者刷學生證，再刷臉，核對成功後2秒即可開門。



北京師大還規劃今年把人臉識別系統用於學校的會議簽到，未來還有望應用在課堂簽到，並透過識別學生的微表情來向老師反映課堂情況。



除了「刷臉」，不少大學今年秋季起還啟用手機app為新生辦理入學手續，方便快捷，有利管理，省去學生排長隊報到的麻煩。



綜合陸媒報導，有業者已在北京市、江蘇省南京市推出無人超市服務，消費者下載app，並綁定銀行卡，再自拍臉，就完成設定。在無人超市入口處，對著攝影鏡頭「刷臉」，即可進入購物。



杭州萬象城的肯德基KPRO餐廳日前也推出「刷臉支付」服務。消費者在自助點餐機上選好餐，進入支付頁面，選擇「刷臉支付」，然後對著螢幕上的攝影鏡頭，再輸入與支付寶帳號綁定的手機號碼，幾秒內完成支付。1060905