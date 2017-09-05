2017台灣電影欣賞會在薩爾瓦多登場



(中央社訊息服務20170905 09:54:43)為促進台灣與薩爾瓦多間的文化交流，分享臺灣製作的優質電影及展現我文創軟實力，駐薩瓦多大使館與薩國總統府文化局共同舉辦2017年台灣電影欣賞會活動，自8月31日起至9月9日在薩爾瓦多國立人類學博物館放映廳播放文化部西文電影工具箱收錄的「女朋友男朋友」、「戀戀風塵」、「翻滾吧!阿信」、「推手」、及「艋舺」五部優質國片，開幕式於8/31日在薩爾瓦多國立人類學博物館舉行。



薩國外交部次長米蘭達(Jaime Miranda)、總統府文化局長雷嘉拉多(Silvia Elena Regalado)，兒童及青少年發展局局長（現任副總統夫人）託芭(Elda Tobar)、外交使節及其他薩國各界友人應邀觀賞首映片「女朋友男朋友」，來賓反應熱烈，一致認為我國片品質優良，活動圓滿成功。



駐薩瓦多大使謝妙宏於致詞時表示，電影是認識一個國家文化傳統的便捷方式，此次展出的5部電影題材各有不同，但都曾獲得國際影展的肯定，其中包括知名導演李安及侯孝賢的作品。謝大使邀請薩國民眾踴躍闔家前來欣賞，並分別致贈米蘭達次長及雷嘉拉多局長中國山水畫作及Ｒ局長詩作翻譯之書法作品，感謝薩國政府支持推動台薩兩國間的文化交流活動。



米蘭達次長致詞時指出，中華民國是台灣重要的邦交國，兩國之間交流頻繁，台灣對薩國的協助也在各個層面呈現，此次台灣電影在薩國播映，希望未來薩國也可以在台灣舉行文化活動。雷嘉拉多局長則感謝台灣對薩國的各項協助，尤其是對她所推動文化之家計畫的支持。



訊息來源：外交部外館消息



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