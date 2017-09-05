叡揚、世界先進與亞碩管理顧問 問題分析解決能力，是現今企業存續關鍵



(中央社訊息服務20170905 09:43:39)近幾年重大事件頻傳，除公安議題，不少知名企業也接連爆出品質問題，不但造成重大損失，亦影響聲譽與企業存續。即時反應解決，善用品管方法找出真因，徹底避免再犯，才是現今企業存續關鍵。 叡揚資訊與亞碩國際顧問公司於2017年8月30日舉辦「卓越品質 再造價值」 研討會，現場亦邀請世界先進積體電路公司楊豐豪知識長，一同分享如何藉由資訊系統將問題分析解決方法深植在組織DNA的實務經驗，吸引上百位各產業菁英共襄盛舉。



亞碩國際顧問公司李傳政總經理指出，過去台灣習慣用直覺來解決問題，隨著品管、良率議題的重視，也激發企業主開始培養員工用結構性方法解決問題能力；無論是 KT、 8D、QC story 等品管手法都是各行各業必備的基本技能。李傳政更建議若要企業上行下效全面落實，一定要搭配平台來實踐才能事半功倍立即見效，而這正是叡揚資訊 PSMS 問題分析解決系統能幫上忙的地方。



叡揚資訊創新協同事業處姚紹麒經理認為，遇到問題若沒有找到根本解法，每一次再犯都是無謂損失，唯有彈性自訂的系統架構才能協助組織建立各種標準化問題分析解決程序，讓問題分析解決能力成為員工基本素養。



姚紹麒更進一步指出，PSMS問題分析解決系統除了提供專業品管人員建立KT、 8D、QC story、DMAIC、FMEA等品管模板外，也可自行建立符合企業的解題模板，讓跨部門成員之間有共同品管語言與作業原則，在問題發生時能逐步引導團隊成員各司其職回報解題情況，並將過程留存在品管知識庫中，未來相似問題再發生時，能藉由強大檢索功能，在權限範圍內快速取得既有經驗與解題知識，提高處理效率。



在實務推動方面，世界先進積體電路公司楊豐豪知識長強調，廠內推動 8D、DMAIC、QC story已行之有年，早已融入組織 DNA 中，但是資深員工多年來解決問題的隱性知識要如何系統化留存才是當務之急。楊豐豪認為若要在三個廠區推動知識管理一定要結合 KPI 績效，首先展開員工的重要工作流程，找出待改善問題，接著由部門主管訂定可量化的指標，確保每段工作流程的關鍵核心技術與原理都能扎扎實實留在知識庫中。



楊知識長更舉例產品瑕疵率過去要花 6個月才能降低 1 %，在導入知識管理交流機制後，變成只花 4 個月就能降低1%，大大提升品質競爭力，這就是世界先進贏得品質攻防戰的關鍵。



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