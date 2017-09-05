臺藝大於2017年全國文化會議不缺席



(中央社訊息服務20170905 09:26:11)國立臺灣藝術大學受文化部委託承辦文化政策白皮書一案，由臺藝大校長陳志誠擔任計畫主持人，率同藝術管理與文化政策研究所副教授劉俊裕、人文學院院長廖新田、研發長林伯賢，帶領青年學子全力籌辦，從今年3月至6月在臺灣各區舉辦15場「全國文化會議」分區論壇與四場主題論壇，主題包括青年文化、新移民文化、文化資產與文化科技。「全國文化會議」透過學者專家、公民、文化團體、中央與地方政府人員參與的公共領域論壇，由下而上共同研擬6大議題，內容包括推動文化治理變革與組織再造（文化民主力）、支持藝文創作自由與培植美感素養（文化創造力）、連結土地與人民歷史、文化保存與扎根（文化生命力）、文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）、文化多樣發展與交流（文化包容力）、開展文化未來：創造文化科技、跨域共創共享（文化超越力）。



9月2日、3日舉行全國文化會議全國大會，總統蔡英文、行政院院長林全及文化部部長鄭麗君均出席致詞勗勉。總統蔡英文致詞時表示，臺灣文化軟實力「愈在地就愈國際」，蔡總統舉本校電影系校友陳和榆導演的「通靈少女」為例，該片成功地在亞洲23個國家播出，代表文化政策與人民的日常生活有密不可分的關係；文化部長鄭麗君表示，文化治理必須由下而上，全國文化會議敬邀全民投入。



其中，由國立臺灣藝術大學校長陳志誠主持的文化包容力論壇，著重於青少年文化權，希望藉此提升青少年的文化內涵；此外，近期國家語言發展草案亦為該論壇的焦點。陳校長於會中表示，參與公民論壇可共同構築臺灣文化遠大的未來，將具體可行的方案納入「文化政策白皮書」，作為未來政策制定與實踐的依據，以臻至符合當代文化治理體制的需求。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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