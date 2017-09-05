貿協籌組中南美洲牛肉海鮮採購團 透過雙邊貿易創造雙贏



(中央社訊息服務20170905 09:25:10)因應政府踏實外交、互惠互助的外交新政策，外交部首度委託外貿協會按友邦國家優勢產業及我進口商需求，籌組「2017年中南美洲牛肉海鮮產業投資暨採購團」，於8月19日至9月2日帶領裕國集團、樹森開發及美福肉品等7家指標性牛肉、海鮮進口商前進巴拉圭、尼加拉瓜及宏都拉斯，進行採購。4日外貿協會舉辦記者會，發表此次成果。



外貿協會董事長黄志芳指出，今(2017)年1月至7月貿協辦理超過200項國內外活動，國內外全球走透透，一步一腳印，帶領廠商東奔西走，開疆闢土。8月份貿協再將這艘大船駛向中南美洲，有別以往的推廣出口，此次將錨抛向邦交國進行採購，該團三國一對一採購洽談會共計58場次，現場採購金額約75萬美元，後續一年採購金額預估1,770萬美元，顯示臺灣人的「食」力雄厚。



第二、第三站的尼加拉瓜、宏都拉斯，外貿協會配合外交部委辦之尼加拉瓜、宏都拉斯中華民國商展活動，籌組我國廠商前往尼、宏兩國展出最新商品並拓銷市場之外，另辦理採購團的一對一採購洽談會，將採購活動與商展結合，拓銷採購有賣有買，真正落實產業交流、互惠互利。



外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎表示，對不遠千里參加本採購團的廠商表示敬佩與感謝，也對貿協此次創新作法給予高度肯定，並將此次的成功範例作為日後對友邦國家經貿推廣的重要參考。 率團的外貿協會行銷專案處副處長顏銘嬅於簡報時說，巴拉圭牛肉輸臺的配額由去年3,500萬公噸增為今年的10,406公噸，較過去大幅成長。此次成果除了前述採購金額，在「質」方面的收穫包括：透過本採購團協助我進口業者開發新採購品項的貨源、供應商、進行技術交流，亦獲當地媒體大幅露出，提升當地國家對臺灣的認知度與好感度，對協助友邦產業發展助益頗多。 團員之一的樹森開發公司副總經理黃士衍也蒞臨記者會並表示，該團經走訪這幾個國家發現，其農民觀念咸認以天然牧草飼養牛隻勝於飼料，當地牛肉具有競爭優勢，未來將可加速這些有機的農牧產品以合理價格行銷全球。



外貿協會秘書長葉明水也表示，貿協協助中南美洲邦交國推廣其優良產品一向不遺餘力，在台北國際食品展、台北國際禮品暨文具展、高雄食品展均分別設立咖啡、手工藝品、牛肉等專區，非常歡迎大家多多參觀體驗。



外貿協會在黃志芳帶領之下，身負推廣貿易及經貿外交的責任，黄志芳於記者會中表示，現階段將以向邦交國採購列為重點工作，他也幽默地表示，希望日後記者會能有中南美洲牛肉BBQ與記者分享。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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