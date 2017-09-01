文在寅將訪俄羅斯 海參崴會蒲亭中央社 (2017-09-01 13:12)
（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）南韓總統府青瓦台今天表示，總統文在寅預定6日起訪問俄羅斯為期兩天，出席第3屆東方經濟論壇，將在海參崴和俄羅斯總統蒲亭會談。
南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台發言人朴洙賢今天在記者會上表示，韓俄領導人將在會談上就加強兩國實質合作、解決北韓核問題、維護朝鮮半島和平等交換意見。
會後，文在寅和蒲亭將共同舉行記者會，並簽署重要協議。
朴洙賢表示，這是文在寅就任後首次訪俄，目的在加強互信，探討兩國在遠東地區的實質合作方案。
文在寅7日將出席東方經濟論壇全體會議，發表主題演講，介紹南韓政府的「新北方政策」，呼籲亞歐各國加強經濟合作，同時提出韓俄戰略夥伴關係的發展藍圖。
訪俄期間，文在寅預計與日本首相安倍晉三會晤，韓日雙方正在協調會談細節。1060901
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