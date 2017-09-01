（中央社休士頓31日綜合外電報導）因颶風哈維而撤離家園的災民哈定日前回到淹水的家中，想拿些玩具安撫身處收容中心的7名兒女。發現鋼琴沒被淹沒的他即興彈了一小段，影片上傳網路後，受到網友熱烈回響。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈定（Aric Harding）家住休士頓南方弗蘭德伍德（Friendswood），子女年齡介於5到13歲。他的一個兒子熱衷彈琴，很怕家中鋼琴會被洪水弄壞。哈定發現洪水沒淹沒鋼琴時，索性坐下彈了一小段。



他8月31日告訴CNN：「我決定彈琴一會兒，全神貫注感受那氛圍。」



他在Instagram上傳當時影片並寫道：「我想自己終於悟出點什麼來了：城裡的一切已然不再。我真的認為老天就要在這裡開創全新局面，我很開心在苦難中見到美麗新境界。」



受到網友回應鼓舞的哈定說：「一個我根本不認識的人主動提出要送我們一架新鋼琴。」



8月31日跟鄰居開始清理街道的哈定說：「我們街上的8間房子全部淹水。小孩都待在祖父母那裡，我們全都一起清掃街道。」



有網友寫道：「我剛剛看到你在CNN的訪問，很令人感動、太棒了。願你有對抗艱困時刻的力量。」（譯者：中央社陳昱婷）1060901