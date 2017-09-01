（中央社墨西哥市1日綜合外電報導）在美國總統川普威脅要砍掉北美自由貿易協定（NAFTA）下，美國、墨西哥、加拿大的北美自貿協定重新磋商，將於今天展開第2輪談判並切入正題。



法新社報導，談判各方於8月16到20日華盛頓第一輪談判時訂下一個雄心勃勃的加速日程，現在他們將進入正題，在墨西哥市的第2輪談判5天議程裡，修訂1700 頁的北美自貿協定。



川普在第2輪談判前加倍其反北美自貿協定的語調，指墨西哥「故意刁難」，而美國「最終很可能廢掉」此一他所謂對美國產業與就業是災難的協定。



不過80%出口是到美國的墨西哥，已斥川普的威脅為故作姿態。墨西哥外長維德加瑞（Luis Videgaray）上週說：「川普總統只是在談判。他是一位獨具風格的談判者，風格著名到甚至曾為此出過書。」



川普本人在北美自貿協定重談一事上釋放矛盾信號；據白宮的說法，他昨天在與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）通電話時，還「強調他們希望在年底前達成協議」。



大多數專家雖然提醒，與川普打交道時沒有什麼事是必然，但他們仍認為，北美自貿協定應能在微調下繼續保有。



其實川普可能最終也沒什麼操作空間，因為據美國全國商會（US Chamber of Commerce）資料，美國約1400萬個就業機會仰賴與加墨兩國的貿易。



不過北美自貿協定重談仍有許多棘手議題，包括美國要求廢除協定的爭端解決機制，並調整汽車領域的原產地規定，以便能要求一定比例的汽車零件需由美國製造，來維持免稅。（譯者：中央社陳亦偉）1060901