日本公園較少看到老年人聊天中央社 (2017-09-01 12:50)
日本公園跟台灣不同，少有高齡者在公園聚集聊天、跳舞，甚至唱卡拉OK，反倒是年輕人會在公園內練舞。中央社記者黃名璽東京攝 106年9月1日
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