深居法國15人小村 台灣青年覓寧靜中央社 (2017-09-01 12:50)
去年入秋，台灣青年李政勇搬到法國鄉下定居，小村居民僅約15人，附近還有野生動物出沒。（李政勇提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年9月1日
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