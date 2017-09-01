（中央社台北1日電）美國司法部發布，中國大陸公民孫富義（Fuyi Sun，譯音）因非法從美國購買高級碳纖維，試圖輸出給中國軍方，當地時間8月31日被判處3年徒刑。



美國司法部指出，這種名為M60的碳纖維應用於軍事、航太與核子相關領域。



綜合路透社、俄羅斯衛星網報導，孫富義在美國自2011年開始試圖購買M60碳纖維，被美方盯上。根據起訴書，他多次告訴臥底探員，採購的碳纖維將提供給中國大陸軍方，並自稱和軍方關係密切。



報導指出，孫富義想方設法躲避美國當局追查，像是要求臥底探員以「香蕉」為代號取代「碳纖維」，甚至偽造海關文件。



孫富義去年4月前往一家由美國國土安全部虛設的公司，欲向臥底的執法人員取貨時，遭到逮捕；他要求買550公斤的M60碳纖維。



報導指出，孫富義被捕後認罪，本來將面臨最高達20年的有期徒刑，不過曼哈頓聯邦法院31日援引國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act,IEEPA）判孫富義3年有期徒刑，包含他已被監禁的16個月。



報導說，孫的被捕加強了美中關於智慧財產權的緊張局勢，聯邦調查局表示，2015年經濟間諜案增加了53 %，其中大部分涉及中國大陸公民。



不過陸媒環球時報今天報導這則新聞時，直指這是又一起針對中國人的「釣魚執法」案件。美國目前對中國軍事機構禁運M60碳纖維，但事實上M60碳纖維也用於體育器材、汽車等民間用途，因此每年都會有一定數量的此類碳纖維被運入中國大陸。



報導認為，美國情報機關為了維持其「禁運」，只能用「釣魚執法」，以明顯低於一般的售價為誘餌，引誘碳纖維進口商承認這些碳纖維將被用於軍用。1060901