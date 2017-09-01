（中央社記者黃名璽東京2017年9月1日專電）台灣跟日本同樣面臨高齡化社會，甚至比起日本有過之而無不及。日本諏訪中央醫院名譽院長鎌田實8月到台灣參加論壇並實地走訪，發現了日本應該跟台灣學習之處。



日本新聞網（NNN）製作「台灣高齡少子化同樣嚴重，日本要學習的事？」專題報導指出，台灣在不久的將來，高齡人口比率將超越日本，成為世界第一。



台灣目前同時面臨高齡化與少子化，且發展十分迅速，對即將到來的高齡社會感到強烈危機感。



台灣的106歲人瑞楊?，跟兒媳、孫兒媳及曾孫同住，是個4代同堂的家庭。鎌田實問楊?，4代同堂幸福嗎？楊?回答，幸福啊；兒媳說，楊?很親切，會教她很多事；孫兒媳說，奶奶很親切，從來沒看過奶奶發過一次脾氣。



台灣目前3代同堂，甚至4代同堂的家庭並不罕見，但最近也慢慢走向核心家庭。



鎌田實走訪位於台北市的台北植物園，看到不少年長者在這裡活動。陪在89歲容文君身旁的，是來自印尼的看護。台灣很多高齡者都請了外籍看護，彼此共同生活，由看護照顧高齡者生活起居。



而且，在植物園內，隨處各見跳舞及打太極拳的長者們，及跟看護聊天的長者們。



鎌田實有感而發說，長者們來到公園就可以跟其他人聊天，因為有聊天對象。加上可以跳舞、做體操，「不要陷入孤立是非常重要的事，我想這是日本應該學習的地方」。



鎌田實到台灣參加一場論壇並發表演講時說，對高齡者來說，飲食和運動很重要，但人跟人之間的人際連結同樣重要。



鎌田實也在座談會上詢問與會的新北市政府衛生局長林奇宏：「有拚命在推廣運動嗎？」



林奇宏說：「當作一個重要的市政在推動。鎌田先生可以到所有台灣的公園，早上大概5點鐘開始就是非常熱鬧。」



在推廣運動的政策時，不讓高齡者孤立，在台灣不管哪個地區似乎都很自然地進行。



鎌田實說，應該跟台灣學習的是，高齡者的縱向與橫向人際連結關係。



縱向指的是3代同堂或4代同堂家庭內，親人給予的關懷與照顧；橫向則是指只要去公園，有可以交談的對象、有一起唱卡拉OK的同伴。



他說，在日本，如果橫向人際連結也可以更加寬廣，可能會比較好。



記者實地走訪東京都內幾處公園，包括位於市中心的代代木公園，可以發現日本的公園幾乎看不到長者聚集聊天或跳舞，甚至是唱歌；反倒比較常看到年輕人在公園練舞、聊天。



也難怪NNN主持人看到台灣的公園有這麼多長者，快樂地從事各項活動時，也不禁說，在日本的公園很難看到像台灣的景象。