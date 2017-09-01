（中央社紐約2017年8月31日綜合外電報導）維權人士今天宣布達成法律和解後，美國政府將允許因總統川普初版旅行禁令而不得入境美國的民眾重新申請簽證。



這起風波始於1月27日川普簽署行政命令，禁止所有難民以及伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門7國公民入境美國，引發全球憤慨，以及全美各大城市與機場示威抗議。



法新社報導，根據在紐約聯邦法院達成的協議內容，政府必須聯絡所有因1月27日川普首道行政命令而在邊境被拒入境的人士，通知他們或許可尋求重新入境。



這不保證申請人都能獲得新簽證或賠償，也不會提供他們補償，但要求政府在處理他們的文件時秉持「善意」。



這項和解讓伊拉克男子達威希（Hameed Darweesh）控告川普一案劃下句點。這是他和另一名伊拉克男子因川普禁令而在紐約甘迺迪國際機場（JFK）遭拘留後提出的全國性集體訴訟。他們獲得多個維權團體代表打官司，包括具影響力的美國民權聯盟（ACLU）。



這是首起針對初版旅行禁令的法律挑戰，先前成功獲得禁制令，禁止根據這項禁令將任何人趕出美國。



美國民權聯盟律師吉賴特（Lee Gelernt）說：「雖然政府拖延超久，最後終於同意做正確的決定，適當告知那些因首道穆斯林禁令而被拒入境的人士到美國的權利。」



不過他也說，「對抗穆斯林旅禁2.0版的法律戰」將會繼續下去，最高法院預定10月再度舉行聽證。