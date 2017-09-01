孩子是無辜的啊！印度一名17歲少女未婚懷孕，遭到男友拋棄，連自己最親的家人也覺得丟臉不願收留。某日晚間她臨盆在即，到當地醫院求診被拒後，最後只得流落街頭，被迫在路邊生產。此舉被路過民眾拍下，只見少女無助地捧著新生兒，畫面看了令人心疼又難過。

據《每日郵報》報導，該名少女來自印度東部偏壤村莊，因男友不願負責遭到拋棄。而少女的家人也覺得很丟臉，不願幫助並把她趕出家門。少女無處可去，最後只能露宿街頭。據當地人的說法，少女已在街頭漂泊了大概4個多月。

上週晚間少女準備分娩，不過當地的醫院卻以沒有監護人陪同，拒絕為她接生，少女最後被迫在路邊產下一女。由於少女的衣服沾滿血水，手捧著臍帶與母親相連女嬰，痛苦地躺在路中央，這般畫面驚動了路人。一名好心的民眾再次向同一間醫院求救，最後由漢斯達醫生（Lakhindra Hansda）拿著診療工具為少女處理臍帶。

在這名路人的幫助下，少女最後進到醫院治療。漢斯達醫生表示，護士當時手邊正在處理一對雙胞胎，因此沒有發現少女的情況緊急，坦承醫院處理方式有瑕疵。所幸經過治療後，少女恢復良好，女嬰也得到妥善的照顧。醫院表示，少女出院後會暫時待在收容中心休養。（艾以琳/綜合外電報導）