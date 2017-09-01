只要人類還有需求的一天，動物被殺害的浩劫就不會停止。芬蘭動保組織「動物正義」（Oikeuttaeläimille）日前在芬蘭西部地區的皮草農場拍到了身型如中型犬的「怪物狐狸」（monsterrävar）。原來是黑心皮商為了取得更大塊的皮草，故意把狐狸養到痴肥。目前芬蘭皮草養殖協會已介入調查養殖場是否涉及虐待動物。

據英國《太陽報》報導，一般狐狸的正常體重約在3.5公斤，但在皮草農場的狐狸平均體重都超過19公斤，相當驚人。「動物正義」志工在勘查西部地區的5座皮草養殖場後，看到了令人心痛的悲慘景況。該名志工指出，狐狸被關在狹窄寵子裡，牠們小巧的四肢無法支撐龐大的身軀，腿部都已嚴重畸形，站都站不起來；而有些狐狸的眼睛紅腫，健康明顯有問題。

志工表示，黑心皮商餵食高脂肪的食物讓狐狸愈長愈胖，以便往後可以取得面積更大的皮草。然而為了保持皮草的彈性及光澤，這些狐狸不到一歲就被殺死。在取皮草時，農民會把電夾塞入狐狸的嘴巴及夾住背部，直接電死牠們。這個方法雖然便宜又不會傷到皮毛，但狐狸往往在痛苦中死去。「目前芬蘭超過900座的皮草農場都用這樣的方法，我們認為太不人道。」

英國人道社會協會董事長巴斯（Claire Bass）譴責，養殖皮草雖合法，但這種虐待動物的行徑卻層出不窮，足以證明皮草行業是門黑心生意。目前芬蘭皮草養殖協會已介入調查，確認有虐待實情將立即移送法辦。（艾以琳/綜合外電報導）