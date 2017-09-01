（中央社記者周永捷雅加達1日專電）伊斯蘭節日宰牲節今天登場，羊隻是熱門商品。印尼農民阿定有隻黑毛山羊，但身體側面出現「真主的字樣」白色花紋，他覺得這是神的恩賜，不賣給高價競標者。



近2億6000萬的印尼人口中，逾85%是穆斯林。宰牲節是伊斯蘭重要節日，訂於伊斯蘭曆的12月10日。這個節日是為紀念伊斯蘭先知易卜拉欣（Ibrahim）忠實執行真主阿拉的命令，向阿拉獻祭自己的兒子，而後以羊羔代替的事件。



宰牲節這一天，穆斯林要穿新衣，屠宰牛羊等牲口。宰牲的肉品通常分3份，留給自己食用，施予生活貧困者及贈送親友。



宰牲節往往帶動牛和山羊的價格，民眾購買成本在宰牲節來臨前已大漲30%，



印尼媒體Sindonews報導，雅加達近郊唐格朗縣（Tangerang）農民阿定（Ading）日前在羊群中發現一隻全身黑毛的山羊，身體側面出現真主的字樣白色花紋。他覺得很特別，這隻羊在一年前以160萬印尼盾（約新台幣3614元）買下。



阿定說，他一年前在牙律縣（Garut）購買這隻山羊時，想不到後來會這麼受歡迎。他當時在商攤中看到山羊身上隱約出現花紋，覺得很特別，買回家飼養一年後，花紋變得更明顯清晰。



許多買家聞風而來，看到這頭特別的山羊，開高價要收購。



阿定表示，有5名農民想競標，開價從200萬到800萬印尼盾，但他堅持不賣，認為山羊是神給他的恩賜。1060901